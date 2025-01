Sono tornato a San Francisco dopo sette anni. Tra il 2013 e il 2018 l'ho chiamata casa, ed è stato un periodo che ricordo con affetto, soprattutto per l’energia che si respirava in città. San Francisco era sinonimo di innovazione, di fermento culturale e di una Bay Area che sembrava non fermarsi mai. Oggi, però, la città è cambiata. Non si tratta solo di un’impressione: è la realtà che è mutata sotto l’impatto del Covid-19. Downtown sembra deserta. I negozi sono chiusi, gli uffici vuoti e la vita cittadina è rallentata. Molte persone, a causa delle nuove dinamiche lavorative, si sono trasferite in altre città con tasse più basse, come Texas e Florida. Seppur rimanga una citta’ affascinante e attraente dal punto di vista climatico e geofrafico, il cuore pulsante che ricordavo non c’è più. Questa trasformazione ha avuto un riflesso anche sull’atmosfera che circonda il Chase Center e sulla connessione tra i Warriors e la città che lo ospita. A onor del vero, quando ho lasciato la Bay Area, i Warriors stavano vivendo l’apice della loro dinastia, con un picco che sembrava inarrestabile. Quegli anni irripetibili degli Splash Brothers con l’aggiunta di Kevin Durant e dei titoli NBA del 2015, 2017 e 2018 sono oggi solo un ricordo.

Il Chase Center: un gioiello tecnologico, ma senza anima

Il Chase Center è una meraviglia architettonica, un colosso tecnologico che sorge a Mission Bay a San Francisco. Con 18.000 posti a sedere e una vista mozzafiato sul mare, è un impianto che ti impressiona fin da subito. La presenza di negozi, ristoranti e una piazza vivace lo rende uno delle arene più moderne e interessanti della NBA. Uno degli elementi più sorprendenti del Chase Center è, senza dubbio, il suo jumbotron da 9.699 pollici. Le foto e i video non rendono giustizia a questa meraviglia elettronica. Sedersi paralleli ai lati più lunghi del Jumbotron evoca il ricordo di un drive-in, ma in versione ultra-tecnologica. È, senza ombra di dubbio, indiscutibilmente mozzafiato – una struttura che deve essere vista per essere creduta.