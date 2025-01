Jimmy Butler sospeso a tempo indeterminato

Dopo aver ricevuto la comunicazione che non sarebbe stato titolare contro Orlando, Jimmy Butler ha abbandonato l'allenamento mattutino dei Miami Heat e verrà sospeso a tempo indeterminato dalla squadra. Si giunge così al punto di rottura tra il sei volte All-Star e la franchigia della Florida, in attesa della deadline del mercato fissata per il 6 febbraio

Per la terza volta in meno di un mese, i Miami Heat hanno deciso di sospendere Jimmy Butler - questa volta a tempo indeterminato . Secondo quanto anticipato da Shams Charania di ESPN, il sei volte All-Star avrebbe lasciato l'allenamento mattutino della squadra dopo aver ricevuto la notizia che non sarebbe partito titolare per la partita di questa notte contro gli Orlando Magic, con Haywood Highsmith al suo posto in quintetto. Una decisione che Butler evidentemente non ha gradito e che ha portato alla rottura definitiva con la squadra della Florida : secondo Ira Winderman, giornalista che segue gli Heat da anni, la sospensione durerà come minimo cinque partite, cio è quelle che separano Miami dalla deadline del mercato prevista per il prossimo 6 febbraio.

Difficile però immaginarsi che si torni indietro e che Butler torni a vestire la canotta degli Heat anche nel caso in cui uno scambio non dovesse diventare realtà: dopo la sospensione di 7 partite per aver chiesto di essere ceduto in conferenza stampa e quella da due gare per non essersi presentato alla partenza dell'aereo per una trasferta, quest'ultimo episodio dovrebbe deterimnare la fine dell'esperienza del sei volte All-Star con gli Heat, con i quali ha disputato due finali NBA nel 2020 e nel 2023. Su Butler rimane forte l'interesse dei Phoenix Suns, intenzionati a prenderlo a stagione in corso e ad offrirgli il rinnovo contrattuale che sente di meritare e che invece Miami non ha voluto concedergli, portando a tutti gli episodi che hanno determinato la rottura che si è consumata questa mattina.