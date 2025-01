All’All-Star Saturday nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a San Francisco (in diretta e in replica sui canali di Sky Sport, così come tutto il weekend delle stelle) ci sarà un gradito ritorno. Come anticipato da Shams Charania di ESPN, il due volte campione della gara delle schiacciate Mac McClung tornerà per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, provando a diventare il primo schiacciatore di sempre a vincere tre volte consecutive. A competergli il trofeo dello Slam Dunk Contest saranno Stephon Castle dei San Antonio Spurs, Matas Buzelis dei Chicago Bulls e Andre Jackson Jr. dei Milwaukee Bucks, tre grandi saltatori per una sfida ad altissima quota. Lo scorso anno McClung, alto 1.85, saltò sopra i 216 centimetri di Shaquille O’Neal per vincere il suo secondo trofeo, e proverà a raggiungere Nate Robinson con tre titoli di miglior schiacciatore (seppur “Nate The Great” non ci riuscì consecutivamente). McClung, sotto contratto con l’affiliata della G League degli Orlando Magic, è stato nominato MVP della lega di sviluppo lo scorso anno, al termine di un’annata da 25.7 punti di media.