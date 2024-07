Brunson disposto a un maxi-sconto per i Knicks

Jalen Brunson ha sempre detto che per lui i New York Knicks sono una questione di famiglia. Non soltanto in panchina siede suo padre Rick, assistente allenatore di Tom Thibodeau (figura fondamentale anche per la crescita di Jalen), ma nella dirigenza c’è il suo padrino di battesimo Leon Rose, ex agente e ora capo del front office dei Knicks. Uniteci la presenza contemporanea di tre suoi ex compagni del liceo a Villanova come Josh Hart, Donte DiVincenzo e ora Mikal Bridges, e capite bene perché Brunson non abbia alcuna intenzione di lasciare New York, specialmente ora che i Knicks hanno messo in piedi una credibile contender per la Eastern Conference. È anche per questo che Brunson sembra intenzionato a fare un favore alla sua squadra: secondo quanto riportato da Fred Katz di The Athletic, Brunson sta pensando di accettare l’estensione al massimo salariale che i Knicks possono offrirgli a partire da venerdì, valida per un quadriennale a 156.5 milioni di dollari. Si tratta di tanti soldi, ma non quanti potrebbe "comandarne" aspettando un anno: nell’estate del 2025, infatti, Brunson potrebbe firmare un max contract da 269.1 milioni di dollari in cinque anni, quasi 15 milioni in più all’anno (da 39.1 a 53.8) rispetto al contratto di questa estate.