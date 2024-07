Dell’addio dopo 13 anni di Klay Thompson a Golden State si è parlato molto, e hanno detto la loro Steph Curry, Draymond Green e coach Kerr. Ora però è arrivato il momento che a parlare sia lo stesso Thompson, non tanto da ex giocatore degli Warriors quanto da nuova pedina importante dei Dallas Mavericks. “Un nuovo inizio - lo ha definito nella conferenza stampa di presentazione in Texas – ed è bello sentirsi ancora desiderati: lo ammetto, l’anno scorso ci sono stati momenti difficili, mi è venuta a mancare un po’ la gioia”. Il cambio di scenario, per quanto doloroso, forse era dovuto: “Voglio vivere una seconda giovinezza, qui: sento di avere ancora tantissima pallacanestro dentro di me”, ha detto Thompson, convinto che il suo arrivo a Dallas possa far fare quell’ultimo gradino ai Mavs, già giunti in finale NBA a giugno. Un tiratore come lui al fianco di due passatori come Luka Doncic e Kyrie Irving: “Anche a questo punto della mia carriera non penso che nessuna difesa possa permettersi il lusso di lascarmi libero di tirare. E sono convinto di poter essere ancora un ottimo giocatore in questa lega”.