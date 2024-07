La firma di Klay diventa una trade mai vista prima

È piuttosto comune che le decisioni dei free agent diventino poi tecnicamente delle “sign-and-trade”, con le squadre che collaborano per avere benefici reciproci nell’immediato e nel prossimo futuro . Golden State di fatto è riuscita a trasformare la perdita "a zero" di Thompson in due giocatori di rotazione come Anderson e Hield , mentre squadre come Minnesota, Denver e Philadelphia sono riuscite a recuperare scelte al secondo giro per il “disturbo” di aiutare a far tornare i conti nel mega accordo pur senza ricevere giocatori in cambio.

Kerr: "Ha preso la giusta decisione, avrà la sua statua fuori dal Chase Center"

Dal ritiro di Team USA, coach Steve Kerr è tornato a parlare a lungo dell’addio a Klay Thompson: "Ha senso per lui provare qualcosa di diverso da un’altra parte, uscire dalla California e giocare per un’altra squadra. È la scelta giusta in questo momento. Quello che ha fatto per la squadra, per l’organizzazione, per la Bay Area e per me personalmente è stato significativo e meraviglioso. Ci mancherà moltissimo, gli auguriamo il meglio. Le cose raramente vanno come vorresti: speravamo potesse succedere, ma non è stato così. Sono in giro da abbastanza tempo, sia a Chicago che in altre situazioni, per sapere che non è mai facile quando le cose arrivano al termine. Non ho mai davvero fantasticato che lui, Steph e Dray potessero ritirarsi tutti assieme con me tra cinque o sei anni. Gli vogliamo bene lo stesso, i ricordi rimarranno per sempre. Un giorno Klay avrà la sua statua fuori dal Chase Center, verrà ricordato con affetto da parte dei suoi compagni, i suoi allenatori e i suoi tifosi per sempre. Non è mai facile, ma penso che le cose siano andate per il verso giusto per tutti".