In archivio la prima amichevole disputata su suolo americano, a Las Vegas, contro il Canada ( vinta non senza qualche difficoltà, soprattutto iniziale), Team USA ha iniziato il suo viaggio di avvicinamento a Parigi, che porterà la squadra di coach Kerr prima ad Abu Dhabi e poi a Londra , per quattro amichevoli preolimpiche. La prima vede la nazionale statunitense affrontare l’ Australia (stasera ore 18 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua) in un match che conta tantissime stelle NBA in campo. Oltre a quelle a stelle e strisce, infatti, due reduci dalle ultime finali NBA – Josh Green e Dante Exum , in campo con i Dallas Mavericks – fronteggeranno LeBron James e compagni, ma la selezione di “down under” può contare nel proprio roster anche su Josh Giddey (appena ceduto da OKC a Chicago), Dyson Daniels (stesso destino anche per lui, con il trasferimento da New Orleans ad Atlanta) oltre a Duop Reath (Portland), Jock Landale (Houston) e alla coppia di veteranissimi Patty Mills e Joe Ingles.

Steve Kerr cambia quintetto? L'idea Anthony Edwards-Jayson Tatum

Nella vittoria per 86-72 sul Canada, a convincere poco in casa Team USA era stato un avvio assai balbettante (11-1 il parziale subìto da Gilgeous-Alexander e compagni). Forse anche per questo pare che coach Kerr voglia provare una diversa combinazione di giocatori sulla palla a due: dopo aver schierato Holiday, Curry, Booker, LeBron James ed Embiid al via contro la selezione canadese, contro l'Austrialia si dice potrebbero trovare posto in quintetto Anthony Edwards (al posto di Holiday?) e Jayson Tatum (al posto di Booker?). In generale, cinque iniziale a parte, il test contro i "boomers" (medaglia di bronzo a Tokyo 2020) e poi ancora anche la Serbia della prossima sfida in calendario ad Abu Dhabi, sono banchi di prova per la nazionale USA che certo non ha problemi di talento ma come ogni squadra deve trovare equilibrio e chimica. Con Kevin Durant con ogni probabilità ancora ai box (problema muscolare) e Derrick White in forse (ha raggiunto i compagni solo 48 ore fa per sostituire Kawhi Leonard) per Team USA ogni partita è importante per costruire la propria identità.