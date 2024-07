Addio Joe Bryant, il padre di Kobe aveva 69 anni

È venuto a mancare all’età di 69 anni Joe Bryant, padre di Kobe ed ex giocatore NBA per otto stagioni. Conosciuto con il soprannome di “Jellybean” per la sua passione per le caramelle gommose, Bryant è scomparso a seguito delle complicazioni dovute a un infarto subito recentemente. Ad annunciarlo è stato l’allenatore Fran Dunphy dell’università di La Salle, dove il padre di Bryant aveva cominciato a farsi notare dopo gli anni a Bartram High School, nell’area di Philadelphia. Proprio con i Sixers aveva cominciato la sua carriera NBA nel 1975, rimanendo per quattro anni ai Sixers e facendo parte della squadra del 1976-77 capace di raggiungere le finali NBA. Successivamente ha giocato per tre anni a San Diego e per un anno a Houston, cominciando poi una carriera da questa parte dell’oceano che lo ha visto a lungo nel nostro paese, giocando a Rieti, a Reggio Calabria, a Pistoia e a Reggio Emilia, prima di disputare la sua ultima stagione in Francia a Mulhouse. Proprio al seguito del padre giocatore, Kobe Bryant ha sviluppato le sue esperienze formative in Italia, tornando poi negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90 e diventando una stella a Lower Marion High School, venendo poi scelto al Draft del 1996. Kobe e suo padre Joe sono stati molto vicini specialmente all’inizio della carriera NBA in gialloviola del figlio, salvo allontanarsi definitivamente negli ultimi anni in cui i rapporti tra i genitori Bryant e il figlio sono andati deteriorandosi.