Mark Price incorona Reed Sheppard: "Mi ricorda me"

In sede di Draft, è inevitabile che per descrivere i nuovi giocatori in arrivo li si paragoni a grandi del presente e del passato, in modo tale da fornire un identikit immediato e farsi un'idea di che tipo di giocatori siano. Per Reed Sheppard, più che giocatori attualmente in NBA, si è scavato nel passato, usando per lui il paragone con Mark Price, splendido playmaker degli anni '80 e '90 specialmente con la maglia dei Cleveland Cavaliers. I due condividono la statura non eccezionale ma uno stile di tiro impeccabile da ogni posizione, oltre a ottime doti di playmaking per i compagni. E lo stesso Mark Price su Twitter ha dato la sua benedizione: "Ho appena visto un po' di highlights di Reed Sheppard in Summer League! Di sicuro mi ricorda un certo ex All-Star... Questo ragazzo ha un grande futuro!" ha scritto. Quando un utente ha risposto dicendo "Con un po' più di salto" - visto che Sheppard ha ottime doti da saltatore ereditate da papà Jeff, leggenda di Kentucky e MOP delle Final Four del 1998 - Price ha aggiunto con un sorriso: "Giusto un po'". Il paragone tra i due però può proseguire, visto che il diretto interessato ha dato il suo benestare.