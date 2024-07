Al centro della disputa c'è la costruzione di una nuova arena a downtown Philadelphia, progetto che sta incontrando tantissimi ostacoli. Per questo Joe Harris, proprietario dei 76ers, da circa due mesi è in trattativa con i rappresentanti politici del vicino New Jersey per esplorare la possibilità di far migrare la squadra a Camden, dove Embiid e compagni già si allenano

La notizia ha del clamoroso, perché dal 1963 i Sixers sono uno dei simboli di Philadelphia e una squadra amata (e/o odiata) in maniera viscerale dai tifosi della città della Pennsylvania: la franchigià – secondo quanto riportato da ROI New Jersey – potrebbe pensare di abbandonare “la città dell’amore fraterno” per stabilirsi a Camden, nel vicino stato del New Jersey. È vero, prima di essere a Philadelphia (e prima di essere 76ers), la squadra aveva già conosciuto un altro domicilio, a Syracuse (come Nationals), ma fin dagli anni ’60 la squadra che è stata di Julius Erving e Moses Malone, di Charles Barkley e Allen Iverson ha sempre avuto un posto particolare nel cuore dei tifosi di Philadelphia. E allora perché un possibile addio? Il problema, come spesso accade, riguarda l’arena di gioco. La locazione del Wells Fargo Center scade al termine della stagione 2030-31 e già da anni la proprietà, capitanata da Joe Harris, spinge per la costruzione di una nuova arena a downtown Philadelphia: costerebbe 1.3 miliardi di dollari e sarebbe interamente finanziata privatamente. Nonostante questo, però, il progetto continua a incontrare ostacoli e difficoltà già dalla sua fase iniziale di attuazione, e per questo motivo da circa due mesi Harris (e la sua azienda, la Harris Blitzer Sports & Entertainment) sarebbe in conversazione con le autorità politiche locali del New Jersey.