L’ultima esibizione di Team USA, con il finale thriller contro il Sud Sudan, ha avuto un protagonista ben noto: LeBron James. Che non solo ha chiuso la gara con 23 punti, top scorer della nazionale USA, ma si è caricato sulle spalle i compagni dal via del secondo tempo (iniziato sul -14) fino al possesso finale, l’isolamento con cui ha battuto in uno-contro-uno J.T. Thor e segnato il canestro del 101-100 finale. Eppure, quasi in contemporanea alle prodezze di James in campo, dalla pagine del “New York Times” rimbalzano le parole di Joel Embiid, compagno di squadra di LeBron nell’avventura olimpica parigina. Che sembrano andare in un’altra direzione: “Il LeBron di oggi non è quello di due anni fa, e questo fa una grossa differenza. Ed è chiaro a tutti – oltre a essere davvero facile da vedere – che anche da un punto di vista atletico il LeBron dominante di un paio di anni fa non è lo stesso di oggi”. Nulla di strano, verrebbe da dire, per un giocatore che a dicembre compirà 40 anni, ma il (presunto) declino di James pare obiettivamente l’ultimo dei problemi per Team USA, anche se è l’esempio chiamato in causa da Embiid per mettere in guarda i tifosi americani su possibili delusioni olimpiche: “Facile esaltarsi per il talento della nostra squadra, ma ci sono tante altre nazionali che hanno uguale talento”, dice il centro di Philadelphia.