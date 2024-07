All'asta l'armadietto di Kobe Bryant allo Staples

Quanto sareste disposti a pagare per avere in casa un pezzo assolutamente unico legato a Kobe Bryant? Secondo quanto stimato dalla casa d’aste Sotheby’s, si ragiona da 1.5 milioni di dollari in su. Questa è la valutazione è stata data all’armadietto che Kobe Bryant ha usato allo Staples Center dal 2003 al 2016 e che verrà messo all’asta la prossima settimana, secondo quanto riportato da The Sporting Tribune. "Se lo Staples Center era ‘La casa che Kobe ha costruito’, allora questa era la sua stanza all'interno di quella casa, un manufatto notevole e intimo che ha vissuto la carriera di Kobe insieme a lui", ha detto Brahm Wachter, capo dei collezionismo moderno di Sotheby’s. L’oggetto è stato scoperto nel 2018, durante i lavori di ristrutturazione dello Staples Center, quando l'intero spogliatoio dei Lakers doveva essere distrutto. Mentre la demolizione stava avvenendo, un addetto alla manutenzione ha riconosciuto l'importanza dell'armadietto di Kobe e lo ha salvato dallo smaltimento. Dopo anni in cui è rimasto in un angolo al sicuro, l'addetto alla manutenzione ha venduto l'armadietto dell'icona del basket a un collezionista americano in una transazione privata. Lo stesso collezionista americano possedeva già la targhetta originale dell'armadietto di Kobe, riunendo così questi due pezzi per completare il set. Buona parte delle imprese di Kobe sono state testimoniate da quel pezzo unico, a partire dal record di franchigia degli 81 punti del 2006 contro i Toronto Raptors (la seconda più grande prestazione di sempre dopo i 100 punti di Wilt Chamberlain) fino ai 60 punti contro gli Utah Jazz nella sua ultima partita del 13 aprile 2016. L’asta per l'armadietto di Bryant inizierà questa settimana e durerà fino al 31 luglio, con parte del ricavato che verrà devoluto in beneficienza alla Youth Foundation dei Lakers. L'armadietto sarà visibile al pubblico nelle gallerie di Sotheby's New York dal 26-30 luglio insieme a ulteriori pezzi pregiati della vendita, tra cui la maglia dell’Argentina indossata e autografata da Diego Armando Maradona della semifinale della Coppa del Mondo del 1986 e un paio di pantaloncini di Michael Jordan indossati durante l'ultima partita della sua carriera.