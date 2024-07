Dream Team, la docuserie arriva su Sky e NOW

Sono passati più di 30 anni dai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, ma il ricordo del Dream Team è più vivo che mai. Per rivivere ancora una volta le gesta di Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e tutti gli altri è in arrivo una docuserie di cinque episodi sulla creazione e il trionfo della squadra di basket più leggendaria di tutti i tempi. Prima del Dream Team statunitense del 1992 infatti i professionisti della NBA non avevano mai preso parte alle Olimpiadi, ma quella squadra segnò una svolta epocale vincendo la medaglia d’oro e catturando l’immaginazione del mondo intero. In esclusiva su Sky Documentaries, Dream Team, da venerdì 26 luglio alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile on demand si avvale di materiali inediti e interviste audio ai campioni mai pubblicate prima, ispirati dall'omonimo libro di Jack McCallum su quell’esperienza. La squadra allenata da Chuck Daly dominò la competizione vincendo otto partite su otto, incantando i fan di tutto il mondo e rimanendo ancora oggi indimenticabile. La vittoria olimpica contribuì infatti in modo decisivo a promuovere l’immagine della NBA in tutto il mondo, facendo diventare ancora più famosi i suoi protagonisti a partire da Jordan, leader carismatico e tecnico di quella collezione di talenti. Una generazione di fenomeni che ha trasformato la NBA in una potenza economica e culturale, andando oltre i pregiudizi e cambiando per sempre la percezione del basket, innalzandolo al centro dello sport mondiale.