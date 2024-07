KCP: "I Lakers avrebbero dovuto batterci nel 2024"

Kentavious Caldwell-Pope può vantare in bacheca due titoli NBA, uno vinto con i Los Angeles Lakers nella bolla di Orlando nel 2020 da terzo miglior giocatore della squadra dietro a LeBron James e Anthony Davis, e uno nel 2023 come membro chiave dei Denver Nuggets. Dopo non aver trovato l'accordo per restare in Colorado, KCP si è trasferito quest'estate a Orlando con un triennale da 66 milioni di dollari, lasciando così Nikola Jokic e compagni dopo due stagioni comunque di successo. I Nuggets da campioni in carica non sono riusciti a difendere il titolo nella stagione appena conclusa, venendo eliminati in casa in gara-7 al secondo turno dai Minnesota Timberwolves, eppure secondo KCP l'eliminazione sarebbe dovuta arrivare già prima: "Sentivamo che i Lakers avrebbero dovuto batterci. Siamo stati in svantaggio in tutte le cinque partite. Non avevamo più benzina" ha detto da ospite del podcast di Draymond Green. "Nel 2023 avevamo avuto il finale di stagione per riposarci e prepararci al meglio per i playoff perché avevamo vantaggio in classifica, mentre in quest'ultimo anno abbiamo dovuto impegnarci fino all'ultimo per raggiungere il primo posto [che poi non sono riusciti a raggiungere, ndr]. Non ne avevamo più".