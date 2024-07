Il veterano di Golden State è stato ospite del podcast dell’ex Atlanta e Minnesota Jeff Teague, parlando del suo futuro e di quello degli Warriors. Green pensa di poter giocare in NBA ancora per due stagioni, dopodiché parrebbe intenzionato a proseguire la carriera peraltro già avviata da opinionista. Nel frattempo, però, spera che sulla Baia arrivi qualche colpo di mercato che permetta alla squadra di tornare a lottare per il titolo

Non che a Draymond Green sia mai mancata la loquacità, dentro e fuori dal campo, ma il profilo del veterano di Golden State emerso dall’intervista con l’ex Hawks e Timberwolves Jeff Teague nel suo podcast è apparso leggermente diverso rispetto al passato. Nessuna sparata clamorosa, nessuna polemica al veleno, Green si è piuttosto soffermato sul proprio presente e soprattutto sul proprio futuro. “Sono avviato verso la parte calante della mia carriera ”, ha dichiarato candidamente il quattro volte campione NBA, “ la prossima sarà la mia stagione numero 13 in NBA e credo che probabilmente ne giocherò ancora due ”. Green, che con gli Warriors ha un contratto valido fino al 2027 (con player option sull’ultima stagione) ha poi specificato di avere le idee chiare anche per quanto riguarda la direzione che intraprenderà una volta che canotta e pantaloncini saranno appesi al chiodo, manifestando tutta l’intenzione di proseguire nel percorso da opinionista già ben avviato con il suo podcast “The Draymond Green Show” e con le diverse comparizioni televisive.

Un ultimo ballo con Steph e gli Warriors

Sempre all’interno della chiacchierata con Teague, però, Green ha anche messo in chiaro che negli ultimi anni che gli rimangono come giocatore il suo obiettivo non cambia: vincere. E per provare a farlo, Golden State, reduce da una stagione deludente, deve muoversi sul mercato più di quanto fatto finora. “Stavamo per mettere a segno qualche trade la scorsa settimana” ha rivelato Green, “e io ho detto al front office: quello scambio mi aiuterebbe parecchio nei miei ultimi due anni qui con Steph [Curry]”. L’ala degli Warriors non fa nomi, ma pare implicito che l’oggetto del desiderio, suo e dei Dubs, sia Lauri Markkanen. “Ad ogni modo ho sempre pensato che la priorità fosse ciò che è meglio per la franchigia” ha quindi concluso Green, “e non ho intenzione di cambiare atteggiamento adesso”.