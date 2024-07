La prima stagione dopo il ritorno, si presume ormai definitivo, in Europa gli ha regalato una vittoria in campionato e nella Coppa di Germania, e ora Serge Ibaka prova ad alzare ulteriormente il tiro. Il congolese naturalizzato spagnolo, protagonista di una lunga carriera in NBA culminata con la conquista dello storico titolo a Toronto nel 2019, torna infatti a vestire la maglia del Real Madrid, già brevemente indossata durante il lockout che aveva fermato la NBA nel 2011. Allora Ibaka aveva fatto in tempo a giocare giusto una manciata di partite prima che proprietari e giocatori trovassero l’accordo necessario a riaccendere le luci sui campi d’oltreoceano, mentre ora il suo ruolo sarà prevedibilmente più importante per i campioni in carica della Liga ACB. Così come è prevedibile che nel mirino di Ibaka e del Real ci sia prima di tutto quellaEurolega sfuggita nella finale con il Panathinaikos lo scorso maggio. Alla soglia dei 35 anni, quindi, si prospetta una nuova sfida per l’ex anche di Magic e Clippers, che con la sua esperienza potrebbe ancora fare la differenza al massimo livello di competizione europea. Secondo quanto comunicato dal Real Madridstesso, il contratto che lega Ibaka alle Merengues è valido per la sola stagione 2024-25.