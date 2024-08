Charles Barkley , notoriamente, non è tipo da tirarsi indietro quando c’è da esprimere la propria opinione , meglio se controversa. Di certo all’ex leggenda NBA non si può imputare la mancanza di schiettezza, e Sir Charles si è confermato polemista di assoluto livello anche nel ruolo di ospite dell’ultima puntata del podcast di Paul George . Non era scontato, anche perché al centro della discussione c’era la stella della squadra in cui Barkley ha militato per buona parte della sua carriera, i Philadelphia 76ers , nonché nuovo compagno di spogliatoio di George . “ Embiid non si è presentato a queste Olimpiadi in uno stato di forma adeguato” ha commentato Barkle y a proposito delle performance piuttosto deludenti del centro di Team USA , “credo che sia una delle ragioni per cui è sempre infortunato . E il modo in cui sta giocando è un po’ imbarazzante ”.

Barkley a Team USA: l’oro olimpico è d’obbligo

Oro olimpico con il leggendario Dream Team a Barcellona nel 1992 e quindi anche ad Atlanta quattro anni dopo, Barkley ha anche lanciato un messaggio per la squadra ora impegnata a Parigi: “Le altre squadre sono migliorate? Assolutamente, ma non sono ancora migliori degli Stati Uniti”. “Togliamo Jokic, Giannis [Antetokounmpo] e Luka[Doncic] e SGA, per il resto abbiamo comunque abbiamo i 10 migliori giocatori in campo in ogni partita” ha quindi proseguito l’ex Sixers e Rockets, “non c’è nessuna altra squadra che possa far entrare dalla panchina gente come Jayson Tatum e Kevin Durant”. Infine, Barkley ha chiuso il ragionamento con la più classica delle sue provocazioni: “Se i ragazzi di Team USA dovessero perdere, non potremo farli rientrare in patria”.