Parigi LIVE: alle 10 finale salto ostacoli e tuffi

Giornata con tanti appuntamenti per quanto riguarda l'atletica leggera. In mattinata debutterà - tra gli altri - Larissa Iapichino, impegnata nelle qualificazioni del salto in lungo. Poi in serata tre finali: Mattia Furlani nel salto in lungo, Pietro Arese nei 1500m e Sara Fantini nel lancio del martello