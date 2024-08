A New York non nominavano ufficialmente un capitano per la squadra da sei anni, e l’onore viene ora riservato a Jalen Brunson. L’ex Dallas, diventato un autentico idolo per il Madison Squadre Garden nell’arco di sue sole stagioni, entra quindi in una lista che comprende, tra gli altri, Carmelo Anthony, Patrick Ewing e Walt Frazier. I Knicks, dalla prossima stagione, saranno quindi sempre più la sua squadra

Quando, nell’estate del 2022, Jalen Brunson decideva da free agent di firmare con i Knicks, la scelta sembrava subito dettata da motivazioni d’affetto ancor prima che tecniche. La presenza del padre Rick nel coaching staff e un rapporto privilegiato con Leon Rose, ex agente e dal 2020 presidente della franchigia, rappresentavano senza dubbio elementi di peso, così come il fascino del Madison Square Garden. A due anni di distanza, però, anche dal punto di vista tecnico il matrimonio tra Brunson e New York si è rivelato più che felice. Due stagioni molto positive, in cui i Knicks sono tornati a essere competitivi, hanno solidificato un rapporto che già appariva ben avviato nelle premesse. E l’ex Dallas è stato senza dubbio l’uomo simbolo della squadra guidata da Tom Thibodeau, in campo come fuori dal parquet. In campo con prestazioni a dir poco leggendarie, soprattutto ai playoff, e fuori con la scelta di rinnovare subito il contratto con New York, concedendo alla franchigia una sorta di “sconto” quantificabile in circa 100 milioni di dollari rispetto a quanto avrebbe potuto chiedere se avesse aspettato fino all’estate 2025.