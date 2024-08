Avversari per oltre dieci anni in sfide che hanno quasi sempre assegnato il titolo NBA, Steve Kerr e LeBron James si sono ritrovati a Parigi con Team USA. E dopo un mese trascorso insieme e con una medaglia d’oro al collo, il coach di Golden State ha parlato di cosa ha significato per lui riuscire finalmente ad allenare uno dei più grandi giocatori di sempre

Per dieci anni, ovvero da quando Golden State decideva di affidare la panchina a un esordiente assoluto e Cleveland esplodeva di gioia per il ritorno dell’idolo di casa, Steve Kerr e LeBron James sono sempre stati avversari. E, quando si sono incontrati, quasi sempre c’era in palio il titolo NBA. Difficile, quindi, costruire un rapporto che andasse oltre il rispetto reciproco, mai in discussione. Lo spirito agonistico che anima sportivi di quel livello, d’altronde, non concede grandi spazi di conoscenza reciproca. Alla fine, però, i due si sono ritrovati in quella che per entrambi potrebbe essere l’ultima avventura con Team USA. A Parigi, come da pronostico, è arrivata la vittoria, ma secondo Kerr la medaglia d’oro non è la cosa più preziosa che porterà con sé dall’esperienza di quest’estate.