Non è dato sapere se Zaccharie Risacher, primissima scelta all’ultimo Draft, ascolti il podcast del futuro avversario Paul George. Nel caso in cui la giovane promessa francese che dalla prossima stagione vestirà la maglia di Atlanta dovesse imbattersi, anche per caso, nell’ultima puntata del podcast del nuovo acquisto dei Sixers, è probabile che gradirebbe poco le parole spese dall’ospite di George. Trae Young, stella e leader designato degli Hawks, nella lunga chiacchierata con l’ex Clippers si è infatti soffermato anche sull’ultimo Draft. Un Draft in cui, per l’appunto, la sua squadra ha avuto la possibilità di scegliere per prima, puntando su Risacher. Stando a sentire Young, però, l’entusiasmo per l’iniezione di talento in arrivo ad Atlanta sarebbe alquanto contenuto.