Anthony Edwards e Kevin Durant sono reduci dall’esperienza comune con Team USA a Parigi, e al “Fanatics Fest” di New York si sono ritrovati insieme sul palco. Tra una battuta e l’altra, ne è nato un vero e proprio show in cui Ant ha riconosciuto KD come il suo giocatore preferito di sempre e la stella dei Suns ha definito il giovane collega come “baby GOAT”. E i due hanno rivelato anche cosa è successo subito dopo la finale vinta con la Francia

Era successo già più volte in passato, perché Anthony Edwards e Kevin Durant sono due delle stelle NBAche davanti a un microfono e a una telecamera difficilmente deludono. E i due, reduci dalla comune esperienza con Team USA sono saliti insieme sul palco del “Fanatics Fest” di New York per un incontro moderato da Jalen Rose, ex giocatore di Toronto e Indiana e da anni noto volto televisivo. Come da previsioni ne è nato uno scambio di battute vivace e senza peli sulla lingua. A iniziare è stato proprio Ant, che ha rivelato le sensazioni provate lo scorso aprile dopo aver eliminato con un secco 4-0 i Suns di Durant al primo turno dei playoff. “Ero un po’ dispiaciuto” ha confessato la stella di Minnesota, “ma solo perché KD è il mio giocatore preferito di sempre e mi dispiaceva mandarlo a casa in quel modo”.Edwards è poi tornato sull’avventura parigina con la nazionale, e dopo aver tessuto le lodi di un altro compagno (“Steph, LeBron e KD hanno fatto delle giocate incredibili, ma a impressionarmi di più è stato Devin Booker per come si è adattato al ruolo e per la continuità con cui ha giocato”), ha criticato i gusti musicali di Durant: “Per un mese ci ha costretto ad ascoltare solo Drake”.