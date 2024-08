Se il leader della Serbia arrivata al bronzo a Parigi è stato come da previsioni Nikola Jokic , ben spalleggiato dall’altro veterano Bogdan Bogdanovic , ci sono pochi dubbi su chi sia stato il vero fattore a sorpresa tra i ragazzi allenati da Svetislav Pesic . Aleksa Avramovic , arrivato senza grandi clamori alla sua prima esperienza olimpica alla soglia dei trent’anni , ha fatto la differenza su entrambi i lati del campo . Le sue medie nelle sei partite disputate tra fase a gironi e quindi a eliminazione diretta, 10.5 punti, 3.2 assist, 1.7 palle rubate e un plus/minus di +7.5 , raccontano solo in parte di una presenza che per importanza e peso negli equilibri tattici di squadra è stata seconda solo a quella delle due stelle di cui sopra . E anche dall’altra parte dell’Atlantico, il torneo disputato da Avramovic non sembra essere passato inosservato.

La NBA e una decisione da prendere in fretta

Dopo tre stagioni trascorse al Partizan Belgrado, ultimo approdo di una lunga carriera passata anche da Varese, in estate Avramovic aveva firmato un contratto con il CSKA Mosca. Un contratto che, come ormai avviene quasi per tutti i giocatori di un certo livello, prevedeva una possibile scappatoia in caso di chiamata da parte di una squadra NBA. La clausola che prevede un buyout, da fonti ben informate stimano attorno al milione di dollari, per liberarsi dall’accordo, però, deve per forza essere esercitata entro il prossimo 20 agosto. Ecco perché Clippers e Hawks, le due franchigie che sembrano aver mostrato interesse verso il serbo, hanno solo pochi giorni per formulare un’offerta concreta, al momento non ancora materializzatasi. Avramovic dovrebbe iniziare il ritiro con il CSKA il 26 agosto, salvo novità in arrivo dagli Stati Uniti.