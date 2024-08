Billups: "Gobert nei playoff è attaccabile"

Il quarto premio di Difensore dell’Anno vinto da Rudy Gobert lo ha fatto entrare in una cerchia ristrettissima, visto che nella storia della NBA solo Dikembe Mutombo e Ben Wallace ne hanno vinti quanti la stella dei Minnesota Timberwolves. Anche ai Giochi Olimpici la nazionale francese ha svoltato quando Gobert è stato tolto dal quintetto base, relegandolo a un ruolo neanche di prim’ordine in uscita dalla panchina. Motivo per cui il reale valore del francese è diventato argomento di discussione anche nel podcast condotto da Rasheed Wallace, nel quale per l’occasione — insieme all’ex giocatore Bonzi Wells — era presente anche Chauncey Billups, compagno di squadra di Wallace ai Pistons e attuale allenatore dei Portland Trail Blazers. Proprio Billups ha speso delle parole interessanti parlando di Gobert, avendolo anche affrontato ai playoff quando era assistente di Tyronn Lue agli L.A. Clippers. “Faccio un po’ di fatica a capire come possa essere il difensore dell’anno e allo stesso tempo sia attaccabile ai playoff. È un grande difensore, non fraintendetemi, e capisco perché in regular season abbia vinto i premi che ha vinto. Ma non è versatile come lo era un Ben Wallace. Normalmente non si attaccano i grandi difensori; cerchi di allontanarti da loro" ha detto Billups al "The Sheed & Tyler Show". “L’idea è di tagliarli fuori dall’azione per minimizzare il loro impatto. Questa è la differenza nel gioco di oggi. È un ottimo protettore del ferro, gioca duro e può stoppare tanti tiri, ma quando deve difendere nello spazio è un problema, e nei pick and roll si può attaccare dal palleggio. In quella serie lo abbiamo fatto continuamente. Ai playoff diventa più complicato rispetto alla regular season”.