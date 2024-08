Schröder attacca Durant: "Una persona debole"

La Germania non è riuscita a difendere il titolo mondiale conquistato un anno fa , perdendo ai Giochi Olimpici prima contro la Francia padrone di casa in semifinale e successivamente nella finale per il bronzo contro la Serbia. In molti si aspettavano che la squadra capitanata da Dennis Schröder potesse contendere l’oro a Team USA , ma anche se le due squadre non si sono incrociate in campo — se non per una splendida partita di amichevole a Londra —, non sono mancate le frecciate a distanza tra le due nazionali. Tutto è partito da una dichiarazione di Schröder durante i Giochi , definendo il basket europeo come “ solo intelligenza cestistica senza intrattenimento ” per differenziarlo da quello statunitense. Una definizione che è evidentemente piaciuta poco a Kevin Durant : dopo la vittoria dell’oro da parte di Team USA, il quattro volte campione olimpico ha postato sui social una foto della squadra con la scritta “ IQ E INTRATTENIMENTO ”, facendo evidentemente riferimento alle parole del playmaker dei Brooklyn Nets.

"Vedere un tweet del genere da parte di uno come Kevin Durant mi fa capire che è una persona debole" ha detto Schröder in una diretta streaming su Twitch. "È una stella di prima grandezza e si è sentito in dovere in dovere di dire qualcosa a una persona come me che non voleva nemmeno essere negativo. Ho solo espresso quello che era il mio pensiero sui due tipi di pallacanestro. Non ho apprezzato il suo messaggio: non che mi importi davvero, ma alla fin fine quel tweet, o qualsiasi cosa abbia postato, era per rispondere a me. Ma da parte mia non c’era nessun intento negativo: rispetto tutti quei ragazzi, sono tra i più grandi di sempre, ma quel messaggio mi dice quanto sia debole come persona".