Addio Al Attles, leggenda Warriors per 60 anni

C’è un solo uomo che può dire di aver assistito sia ai 100 punti di Wilt Chamberlain nel 1962 che ai 60 punti di Klay Thompson in tre quarti nel 2016. Quell’uomo si chiamava Al Attles, ed è venuto a mancare a 87 anni nella sua casa nella parte orientale della baia di San Francisco, circondato dalla famiglia. Ad annunciarlo sono stati i Golden State Warriors, la franchigia a cui Attles ha dedicato più di 60 anni della sua vita, prima da giocatore e poi come allenatore, dirigente e infine ambasciatore della squadra. Scelto al quinto giro del Draft del 1960 e soprannominato “The Destroyer” per il suo stile di gioco fisico e senza compromessi, Attles era in campo a Hershey in Pennsylvania quando Chamberlain realizzò la partita da 100 punti (Attles chiuse con 17 punti e 8/8 al tiro) e, prima ancora di aver chiuso la sua carriera in campo nel 1971, è passato immediatamente alla panchina come assistente per una stagione e mezza e successivamente come allenatore-giocatore dal 1969 al 1971, ricoprendo il ruolo di head coach fino al 1983. Nel mezzo ha guidato la franchigia al primo titolo della sua storia nel 1975, rimontando i Washington Bullets in finale grazie alle prestazioni di Rick Barry. “Oggi il mio cuore è pesante per la perdita del mio mentore e amico” ha detto Barry nel comunicato diramato dalla franchigia. “Al era il mio compagno di stanza durante la mia stagione da rookie. Mi ha insegnato lezioni preziose sull'essere un professionista che non si potevano imparare in campo. Più tardi, come nostro allenatore durante la stagione del titolo del 1975, ha esemplificato la leadership, l'unione e un'acuta capacità strategica che ci ha permesso di avere successo al più alto livello”.