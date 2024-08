Dopo un'annata (la scorsa) maledetta, che ha visto coach Taylor Jenkins dover fare i conti con un numero record di infortuni (da Morant a Smart, da Adams a Clarke), la nuova stagione non inizia nel migliore dei modi, con la notizia di un infortunio al quinto metatarso del piede destro per la giovane stellina emersa sul finire dello scorso campionato. E i tempi di recupero non sono brevi

L'anno scorso a Memphis era stata una stagione da record - quei record che una squadra non vuole mai stabilire: i giocatori dei Grizzlies, sommati, hanno dovuto saltare per vari infortuni la bellezza di 578 partite (mai nessuna squadra aveva superato quota 500); coach Taylor Jenkins ha dovuto utilizzare 51 quintetti base diversi; a roster si sono iscritti 33 giocatori differenti. L'infermeria è stata piena fin dal via della stagione, con Steven Adams e Brandon Clarke prima, con Marcus Smart e Ja Morant subito dopo, e poi ancora tanti altri. Infortuni che hanno avuto un solo risvolto positivo: quello di permettere a coach Jenkins di dare minuti e far fare esperienza ad alcuni giovani del suo roster. Tra tutti, a mettersi in ottima mostra, è emerso GG Jackson, solo 19 anni e già capace, tra marzo e aprile, di viaggiare a 18.5 punti di media con quasi 5 rimbalzi a sera. E ora, in maniera alquanto beffarda, i Memphis Grizzlies vengono a sapere che dovranno fare a meno per un lungo periodo proprio di GG Jackson, che ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro giocando a pallacanestro durante la offseason, appena fuori Dallas. L'infortunio richiederà un'operazione, con Jackson che finirà sotto i ferri il 4 settembre: poi il recupero, che potrebbe anche tenere il giovane talento dei Grizzlies lontano dal parquet per metà stagione. Non un bel modo di iniziare il nuovo campionato.