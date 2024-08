Doveva restare segreto, probabilmente così non sarà. Giannis Antetokounmpo e Mariah Riddlesprigger, sua fidanzata da un decennio e madre dei loro tre figli, avrebbero deciso di convolare a nozze questo weekend. Un lungo weekend, che secondo le indiscrezioni vedrebbe il via già oggi per una tre giorni di festa che si esaurirebbe solo domenica sera. Dove? In Grecia, ovviamente, per la precisione a Costa Navarino, nel Peloponneso sud-occidentale, dove la coppia accoglierebbe invitati eccellenti tra i quali, pare, LeBron James, Serena Williams e (se gli impegni con il suo Real Madrid glielo permetteranno) anche Kylian Mbappé. Ma non sono stati questi VIP a "rovinare" la segretezza a cui Antetokounmpo e futura moglie tenevano così tanto, bensì alcuni indizi social disseminati da altri invitati alla cerimonia. Hailee Lopez, per esempio, la moglie del centro dei Bucks Brook Lopez, ha postato sul suo account Instagram una "sospetta" vacanza a Mykonos. Ora, certo, l'isola greca è meta ogni estate di un'invasione di turisti, ma nelle foto pubblicate si vede Mariah Riddlesprigger festeggiare in abito da sposa bianco con velo e la scritta "Mariah is in the house" in un locale dell'isola. Ancora: i "seguci" sul web sono andati a riprendere anche un post pubblicato ancora tre mesi fa da George Papadogamvros, un famoso stilista greco che lo vedeva ritratto nel suo showroom proprio con il n°34 dei Bucks, che avrebbe potuto comprare in quell'occasione il suo abito da sposo.