Per la sua 20^ stagione in NBA Chris Paul potrà continuare a indossare il suo amato numero 3, lasciato libero da Keldon Johnson che ha annunciato su Instagram il passaggio al numero in vista della stagione 2024-25. Un gesto di benvenuto per il super veterano, chiamato a guidare i giovani Spurs di Victor Wembanyama

New Orleans, Los Angeles, Houston, Oklahoma City, Phoenix e Golden State: ovunque sia andato nei suoi 19 anni di carriera, Chris Paul ha sempre indossato il numero 3 sulle spalle, facendolo diventare parte del suo nickname "CP3". Per la sua ventesima stagione da professionista ha scelto i San Antonio Spurs, e anche in Texas potrà giocare con il suo numero preferito: sul suo profilo Instagram, Keldon Johnson ha fatto sapere che ha deciso di lasciare il numero 3 indossato per cinque stagioni e di passare al numero 0 a partire dalla stagione 2024-25, permettendo così al veterano di tenere il suo numero anche con la settima squadra diversa della sua carriera. Non è noto se ci sia stata una contrattazione tra Paul e Johnson come spesso accade in questi casi, con il giocatore più anziano che propone una somma al compagno di squadra per "favorire" il cambio di numero. Sicuramente una situazione diversa rispetto a quella di Russell Westbrook, che a Denver non avrà il suo iconico numero 0 lasciandolo invece a Christian Braun, con lo stesso All-Star che si è premurato di far sapere di non averlo nemmeno chiesto al giovane dei Nuggets, tornando al numero 4 già indossato ai tempi degli Washington Wizards.