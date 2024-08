Russell Westbrook ha indossato il n°0 per (quasi) tutta la sua carriera NBA. Al debutto, con gli Oklahoma City Thunder; poi agli Houston Rockets; e anche nelle sue due incarnazioni losangeline, prima con i Lakers e poi con i Clippers. Unica eccezione: la stagione disputata nella Capitale, con gli Wizards. Nonostante nessun giocatore del roster indossasse il n°0 a Washington durante la stagione 2020-21, Westbrook scese in campo con il n°4, motivando la sua scelta con uno sguardo al passato. Il 4, infatti, era il numero da lui sfoggiato durante il periodo liceale, alla Leuzinger High School di Lawndale, California (poi al college, a UCLA, iniziò a giocare con il n°0). Il motivo vero, apparentemente, è che a Washington il n°0 sia come off-limits, in quanto appartenuto a Gilbert Arenas: non è stato (ancora) ufficialmente ritirato dalla squadra ma nessuno dal passaggio del celebre "Agent 0" lo ha più indossato, e magari presto o tardi il riconoscimento potrebbe arrivare. Quel che è certo, invece è che nel suo capitolo ai Denver Nuggets - la sua nuova casa dopo il trasferimento estivo - Russell Westbrook tornerà a indossare il 4 vestito già agli Wizards. Pare - dicono i bene informati - che l'ex MVP abbia chiesto di poter avere lo a Christian Braun ma il giovane talento dei Nuggets non abbia neppure preso in considerazione l'opzione di cambiare il proprio numero di maglia per accomodare la richiesta del veterano.