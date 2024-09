Dopo sette stagioni in NBA, il turco Cedi Osman ha deciso di tornare in Europa, firmando con il Panathinaikos dopo non aver raggiunto un accordo economico con il Real Madrid. L’ex giocatore di Cleveland e San Antonio aveva ricevuto l’invito dei Los Angeles Lakers per prendere parte al training camp, ma ha preferito la sicurezza di un contratto in Grecia

Se l’Olympiacos ha piazzato il colpo prendendo Evan Fournier, i rivali cittadini del Panathinaikos non si sono fatti pregare e hanno risposto con Cedi Osman. Il turco, reduce da sette stagioni in NBA con le maglie di Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs, non è riuscito a trovare un accordo economico con il Real Madrid e ha rifiutato l’offerta dei Los Angeles Lakers di prendere parte al training camp e di giocarsi un posto a roster, ritrovando LeBron James con il quale ha condiviso il suo primo anno in NBA a Cleveland. Secondo quanto riportato da Eurohoops, Osman ha però scelto la sicurezza di un contratto garantito per una delle potenze dell’Eurolega, unendosi ai campioni in carica che nello scorso mese di maggio hanno superato proprio il Real in finale a Berlino. Ad Atene Osman ritrova i connazionali Ergin Ataman in panchina e Omer Yurtseven (ex Miami e Utah) come compagno di spogliatoio, oltre a giocatori con esperienza NBA come Jerian Grant, Kendrick Nunn, Kostas Antetokounmpo, Lorenzo Brown e Juancho Hernangomez.