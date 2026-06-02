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NBA, morto Rick Adelman: coach di Blazers e Kings entrato nella Hall Of Fame

NBA

Nella notte è morto a 79 anni Rick Adelman, ex giocatore ma soprattutto allenatore arrivato due volte alle Finals con Portland. Leggenda delle panchine NBA, Adelman, il cui figlio allena attualmente i Nuggets, Adelman era anche entrato nella Basketball Hall Of Fame di Springfield e rimane 10° per vittorie in carriera alla guida anche di Golden State, Sacramento, Houston e Minnesota

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La NBA piange la scomparsa di Rick Adelman, venuto a mancare nella notte all’età di 79 anni. Già giocatore tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni SettantaAdelman si è guadagnato l’ingresso nella Basketball Hall Of Fame di Springfield grazie ad una carriera indimenticabile in panchinaDecimo allenatore per vittorie totali a quota 1.042Adelman ha guidato due volte Portland alle Finals, venendo sconfitto in entrambe le occasioni prima da Detroit e poi da Chicago, e ha allenato anche Golden State, Sacramento, Houston e Minnesota. Tra gli allenatori più longevi, solo Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan e George Karl vantano una percentuale di vittorie migliore della sua. E la passione per il basket è stata trasmessa anche al figlio David, attualmente alla guida di Denver. Nel ricordarne la figura il commissioner Adam Silver ha definito Adelman “un brillante stratega e un maestro del gioco, un grande allenatore e ancor di più una grande persona”. 

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