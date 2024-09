Intervenuto in diretta su ESPN, DeMar DeRozan è tornato sulla trade che nell’estate del 2018 lo ha portato da Toronto a San Antonio in cambio di Kawhi Leonard e Danny Green, una mossa che ha permesso ai Raptors di vincere il primo e unico titolo della loro storia l’anno successivo. Secondo il miglior realizzatore nella storia della franchigia canadese, però, il risultato sarebbe stato lo stesso anche con lui: "L’unico che non riuscivamo a battere era LeBron, una volta andato via lui avremmo vinto anche con me"

DeMar DeRozan rimarrà per sempre legato alla storia dei Toronto Raptors, essendone diventato il miglior realizzatore nei suoi 9 anni passati in Canada. Una storia che si è interrotta bruscamente nell’estate del 2018, quando il GM Masai Ujiri decise di cedere lui e Jakob Poeltl per prendere Kawhi Leonard e Danny Green dai San Antonio Spurs. Una mossa che ha incrinato qualche rapporto personale, ma che ha permesso ai Raptors di vincere il primo e unico titolo della loro storia nel 2019, con Leonard MVP delle Finals e Green membro decisivo per quella cavalcata playoff. Secondo DeRozan, però, i Raptors avrebbero comunque vinto il titolo anche senza fare quello scambio: "L’unica persona che non riuscivamo a battere era LeBron James" ha detto in diretta su ESPN per presentare il suo nuovo libro. "Questa è la realtà. Con l’anno che avevamo appena avuto [59 vittorie e 23 sconfitte, record nella storia della franchigia, ndr] ci bastava solamente un pezzo in più per fare l’ultimo salto. E quel pezzo era che LeBron andasse nella Western Conference. Non ho avuto l’opportunità di vedere cosa sarebbe successo… ma non ho dubbi nella mia testa che le cose sarebbero andate esattamente come sono andate anche con me".