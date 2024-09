Shaquille O’Neal ha sempre avuto un’interpretazione molto "old school" del ruolo di centro, mal sopportando i lunghi che non sono in grado di farsi valere nel pitturato come faceva lui nei suoi anni migliori. Per questo, quando al Pat McAfee Show gli è stato chiesto se Victor Wembanyama potesse diventare dominante come lo era stato lui, la sua risposta è stata netta: "Dovete dirmi qual è la vostra definizione di dominante. Per me vuol dire terrorizzare gli avversari, costringere la lega a cambiare le regole del gioco, essere completamente inarrestabili indipendentemente da cosa faccia la difesa, comandando il raddoppio automatico. E bisogna essere continui nel fare tutte queste cose per almeno 6-7 anni. Wemby è un buon giocatore, ma non credo che si possa essere dominanti quando si tira così tanto in sospensione. Se fosse un giocatore più interno, con quell’altezza, allora la risposta sarebbe sì, ma tirando da fuori il rendimento inevitabilmente è ondivago. Ma è un buonissimo giocatore e gli auguro il meglio".