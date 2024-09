I Timberwolves sono stati tra i grandi protagonisti della scorsa stagione, arrivando un po’ a sorpresa alle finali della Western Conference. Anthony Edwards, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi, e in un messaggio inviato ai tifosi ha ribadito di voler fare ancora meglio, anche per rendere omaggio all’affetto che la città di Minneapolis a tutto lo stato del Minnesota hanno fin qui dimostrato nei confronti della squadra

Nello sport in generale e di certo in NBA , una delle cose più difficili sta nel compiere l’ultimo passo che porta verso l’eccellenza . Lo sanno bene in casa Timberwolves , dove una stagione eccellente è finita con la sconfitta per mano di Dallas alle finali della Western Conference . L’idea, per i ragazzi guidati da coach Chris Finch , è quella di non fermarsi lì, anzi. Nella prossima stagione a Minnesota punteranno dritti a quel miraggio chiamato Finals , traguardo mai raggiunto nella storia della franchigia . E così, in vista dell’inizio della regular season , ai giocatori dei Timberwolves è stato chiesto quali fossero le loro aspettative , domanda a cui la stella della squadra ha risposto solleticando l’orgoglio degli appassionati tifosi di casa .

Ant per il Minnesota, il Minnesota per Ant

“Credo che lo stato del Minnesota ci abbia dimostrato così tanto amore e supporto, non vediamo l’ora di tornare in campo e dare tutto per loro” ha risposto Anthony Edwards. “Veniamo da una grande stagione, ma l’anno scorso è stato solo l’antipasto” ha poi rincarato la dose Ant, “Quest’anno vogliamo l’intero pasto. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo lavorare duro, ma noi amiamo il lavoro e siamo pronti a mangiare”. Il messaggio, per i tifosi di casa così come per il resto della NBA, è chiaro: i Timberwolves non hanno alcuna intenzione di scherzare. L’appuntamento è con l’inizio della regular season, gli avversari possono ritenersi avvertiti.