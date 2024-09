Dopo aver stabilito il record per assist, Caitlin Clark ora riscrive il libro dei record (almeno per i rookie) anche come realizzatrice. Nella serata in cui, contro Dallas, la matricola delle Indiana Fever stabilisce il suo career-high, esplodendo con 35 punti, Clark supera Seimone Augustus e si prende anche il primato per il maggior numero di punti mai segnati in una singola stagione WNBA per una giocatrice al primo anno. Con una postilla, però, da sottolineare: per arrivare a quota 761 punti al prodotto di Iowa ci sono volute 39 partite (la 40^, contro Washington, chiuderà la stagione regolare delle Fever), mentre nel 2006 alla matricola di Minnesota ne bastarono 34 per fissare l’asticella a quota 744 punti. In numeri assoluti, però, i 761 punti e i 329 assist (ma anche le 120 triple) fatti registrare fin qui da Clark la piazzano però al primo posto tra le matricole nella storia della WNBA, dando così un’idea dell’impatto avuto dalla n°22 su Indiana, che sotto la sua guida è anche tornata ad assicurarsi un posto ai playoff. Per Clark si tratta delle 4^ gara in stagione con almeno 30 punti segnati, ma la matricola delle Fever non era mai andata oltre quota 31.