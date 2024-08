Una decina di giorni fa aveva già fatto crollare il record per assist distribuiti in una stagione d'esordio WNBA appartenuto fin dal 1998 a Ticha Penicheiro. Ora stabilisce un nuovo primato portandosi a 88 triple realizzate, tre in più del precedente record per una matricola. E le sue Fever sembrano aver imboccato la strada giusta, con la 12^ vittoria nelle ultime 18 gare disputate

Continua la stagione da record di Caitlin Clark, la matricola delle Indiana Fever che quasi ogni partita stabilisce un nuovo primato, che sia in campo (con le sue prestazioni) o fuori (per numero di spettatori o rating televisivi). Nella gara – vinta (12° successo nelle ultime 18 partite) – contro le Connecticut Sun, l’ex prodotto di Iowa ha mandato a segno tre triple e con la prima di queste ha superato quota 85, ovvero il primato per numero di canestri da tre realizzati da una giocatrice in una stagione d’esordio nella WNBA. Il record apparteneva a Rhyne Howard, che nel 2022, all’ingresso nella lega, realizzò 85 triple in 34 gare disputate. Clark è ora a quota 88 in solo 31 partite disputate, e da qui alla fine della stagione (le Fever devono ancora disputare 9 incontri) potrà allungare il suo distacco sulla Howard e rendere il proprio primato sempre più difficile da battere. Non è l’unico record che Clark ha stabilito in questa sua strabiliante stagione da rookie: quello degli assist infatti, appartenuto a Ticha Penicheiro (ben 225 alla sua prima stagione WNBA, nel 1998) era già crollato poco dopo la metà di agosto, e oggi Clark è la miglior passatrice di tutta la lega (con 8.1 assist di media) e il suo totale è già salito a quota 252. E la stagione non è ancora finita...