Per uno che in carriera ha guadagnato più di 100 milioni di dollari (del tempo), Scottie Pippen sembra poco affascinato - oggi - dal potere del denaro. E lo fa sapere sui social con una serie di massime abbastanza curiose: "Un orologio da 30.000 dollari segna la stessa ora di uno da 30", dice, così come "le fosse scavate per ciascuno di noi sono tutte grandi uguali"

Non ha guadagnato le cifre astronomiche di oggi, ma Scottie Pippen in 17 anni di carriera ha comunque messo via - di soli ingaggi - più di cento milioni di dollari (del tempo, ovviamente da rivalutare col passare degli anni). Ma oggi, mentre si prepara a spegnere 59 candeline, sembra voler rivalutare anche il significato di quei guadagni, e della ricchezza in generale. Lo fa con un post alquanto curioso su X, forse anche sorprendente se si ricordano tanto le battaglie degli anni ‘90 con il GM Jerry Krause per ottenere contratti più ricchi o anche solo la recente attività di promozione al suo libro dove non ha risparmiato attacchi anche feroci pur di guadagnare attenzione e vendere copie. Ma tant’è: ora Pippen sembra essere arrivato a conclusioni diverse, e ci tiene a farlo sapere: “Quando invecchi realizzi che un orologio da 30.000 dollari senga la stessa ora di uno da 30; che un portafoglio di Gucci e uno comprato da Target possono contenere gli stessi soldi. Una casa da 10 milioni di dollari o una da 100.000 può ospitare la stessa solitudine. Una Ford può portarti lontano quanto una Bentley”, scrive Pippen, per concludere con la lezione finale: “La vera felicità non si trova nei beni materiali, ma nell’amore e nelle risate che si possono condividere con gli altri. Restiamo umili… Le fosse scavate per ciascuno di noi sono tutte grandi uguali”.