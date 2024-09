Non accade spesso che un giocatore NBA venga citato all'interno di un oroscopo (e uno dei più popolari al mondo: quello di Brezsny viene pubblicato in oltre 120 testate in tutto il mondo). Potrebbe non stupire essendo Curry, ma il Curry citato dall'astrologo americano non è Steph bensì un oscuro giocatore scelto nel 2007 che detiene un record molto curioso

Rob Brezsny è un astrologo, scrittore e poeta americano molto conosciuto anche in Italia per via dei suoi originali, e spesso divertenti, oroscopi (che da noi trovano spazio sulle pagine del settimanale "Internazionale", ma che vengno ripresi da oltre 120 testate in tutto il mondo). E nelle previsioni di questa settimana, una in particolare partiva da un aneddoto NBA forse poco conosciuto. “Il cestista del Capricorno JamesOn Curry ha avuto la carriera più breve di chiunque altro giocatore nella NBA, la maggior lega professionistica americana. Intorno al suo compleanno del 2010, quando ero in squadra con i Los Angeles Clippers, scese in campo per 3.9 secondi. Non ha mai più giocato nella NBA”, racconta Brezsny, a tutti i Capricorno che avidamente leggono la sua rubrica ogni settimana. E Brezsny ha ragione: Curry – un passato al college a Oklahoma State, scelto al secondo giro al Draft NBA 2007 dai Chicago Bulls con la chiamata n°51 – ha esordito nella lega solo tre anni dopo, per l’esattezza il 25 gennaio 2010 (e il suo compleanno è il 7 gennaio, non distante da quella data, come ricorda Brezsny). Era stato a disposizione di coach Mike Dunleavy anche la sera prima, a Washington, ma non era entrato in campo, mentre sul parquet di Boston, contro i Celtics, gli vengono concessi quei 4 secondi scarsi che sono rimasti nella storia.