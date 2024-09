È stato solo un allenamento informale, ma LeBron James indossava la sua canotta gialloviola dei Lakers e così faceva anche il suo primogenito Bronny. E il ritrovarsi - "da professionisti" - in campo per la prima volta assieme non è stato un momento come gli altri neppure per un veterano come "King" James. Mentre in America scommettono che Bronny sarà in campo già nell'opening night contro Minnesota

La preseason dei Lakers inizierà soltanto il 4 ottobre con una sfida contro Minnesota (e non è detto che LeBron James sià già in campo alla prima amichevole) ma nel frattempo, prima ancora del via ufficiale al training camp, qualche allenamento informale i gialloviola lo hanno già condotto. Lo ha rivelato LeBron James, nel raccontare come “per la prima volta, mi sono ritrovato in campo da professionista insieme a mio figlio Bronny (la scelta n°55 all’ultimo Draft dei Lakers). E l’occasione non ha lasciato la superstar dei Lakers indifferente: “Ci siamo affrontati, uno contro l’altro, e ammetto che ci sono stati un paio di momenti in cui ho completamente perso la concentrazione. Non mi capita spesso: non perdo mai il mio focus, quando sono in campo. Ma questa sarà un’annata incredibile per me, e spero davvero lo possa essere anche per lui”, ha detto LeBron. Nei giorni scorsi, proprio riguardo alla presenza nel roster dei Lakers dei due James, un giornalista autorevole come Zach Lowe si è espresso in merito alla possibilità che Bronny metta già piede in campo, facendo così il suo esordio in NBA, nella opening night gialloviola, contro i Timberwolves.