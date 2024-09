Non può essere definito un fulmine a ciel sereno, perché in casa Knicks la sensazione che le condizioni fisiche di Mitchell Robinson non fossero quelle ideali per un pronto rientro in campo era già presente da tempo, ma ora la situazione sembra essere ancora più chiara. Secondo diverse fonti vicine alla franchigia, infatti, il lungo di New York, reduce da un’operazione alla caviglia sinistra lo scorso maggio, non sarà a disposizione di coach Tom Thibodeau per l’inizio della stagione 2024-24. Robinson, che nell’ultima annata ha giocato solo 31 partite a causa dei continui problemi fisici, potrebbe saltare i primi due mesi della regular season e l’orizzonte temporale del suo possibile rientro vede la fine di dicembre o l’inizio di gennaio come periodi più probabili. Per i Knicks, usciti dal mercato estivo con la convinzione di poter puntare al titolo, si tratta di una tegola non da poco.