Anche se le ultime due stagioni, chiuse senza nemmeno riuscire ad approdare al play-in, non sono state esattamente esaltanti, non si può certo dire che in casa Jazz manchi la fiducia nella squadra e nel suo allenatore. Dopo il corposo rinnovo da 238 milioni di dollari concesso a Lauri Markkanen, stella conclamata di Utah, lo scorso agosto, ora il front office della franchigia ha deciso di confermare coach Will Hardy fino al 2027. Arrivato a Salt Lake City nell’estate del 2022, Hardy aveva firmato un contratto quadriennale con un’opzione per un quinto anno, ora esercitata dal CEO Danny Ainge. “Amiamo Will” ha dichiarato lo stessoAinge, “apprezziamo la direzione verso cui sta portando la squadra, il modo in comunica con i giocatori e quanto sta facendo per far crescere i tanti giovani che abbiamo a roster”.