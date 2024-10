Lo scambio che ha rivoluzionato la NBA a poche ore dal via dei training camp ha portato un altro All-Star nella Grande Mela. Towns ritrova in panchina Tom Thibodeau, con cui ha già trascorso due anni e mezzo nel Minnesota, ma sono personali le ragioni per cui vestire il blu-arancio per l'ex T'Wolves è qualcosa di davvero speciale. E riguardano sua madre Jacqueline (morta nel 2020) e suo padre Karl Sr.

Si volta pagina: si saluta e si ringrazia Julius Randle, si accoglie a braccia aperte Karl-Anthony Towns, con il classico post di benvenuto sui social ma ancora di più con un enorme billboard posizionato a Penn Station, nel cuore di New York, all’ingresso del Madison Square Garden. E New York, si sa, ha sempre un fascino speciale sulle persone, ancor più se da ragazzini finiscono a vivere nel New Jersey, dall’altra parte del fiume. “Quando siamo arrivati dalla Repubblica Dominicana, mia madre [morta nel 2020 per complicazioni legate al Covid, donna a cui Towns era legato in maniera viscerale, ndr] andava sempre a vedere le partite dei Knicks al Garden. E io a casa avevo due scelte: Nets o Knicks, ma i Knicks erano su MSG Network, che al tempo era gratis, per cui potevo seguire ogni partita, la scelta è stata facile. E poi c'era la Linsanity: me la sono goduta tutta”, rivela. Ma non solo: Towns ha raccontato di come New York sia anche stata l’unica squadra che abbia dato una chance di NBA al padre, Karl Sr., discreto giocatore liceale prima a Piscataway, nel New Jersey, e poi in ben tre college diversi, prima di ottenere un invito al training camp dai Knicks.