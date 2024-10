Al Media Day dei Knicks la trade che ha portato Karl-Anthony Towns non era ancora stata ufficializzata e, come da regolamento, Jalen Brunson non aveva potuto rispondere alle domande relative al colpo di mercato di New York. Così l’ultimo arrivato, prima dell’esordio al training camp della squadra, è andato a presentarsi al suo nuovo compagno e playmaker

Ci sono regole che ogni giocatore NBA sa di non poter violare, tra queste c’è l’assoluto divieto di parlare o commentare scambi che, seppur ormai noti a tutti, non sono ancora stati ufficializzati. Ed è una regola che Jalen Brunson ha dimostrato di conoscere bene durante il Media Day dei Knicks. La trade che ha portato a New York Karl-Anthony Towns, infatti, al momento non nera ancora stata resa ufficiale dalla lega, ma questo non ha ovviamente impedito ai tanti cronisti presenti di chiedere alla stella della squadra del suo nuovo compagno. La risposta di Brunson è quindi per forza rimasta sospesa tra diplomazia e sarcasmo: “Chi è Karl? Non so chi sia”.