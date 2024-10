Non capita spesso agli Wizards di occupare le cronache e suscitare interesse negli appassionati NBA e negli addetti ai lavori , perché da tempo immemore la squadra naviga nella più assoluta mediocrità . Nella giornata di ieri, però, per qualche ora Washington è stata al centro dell’attenzione a causa di un curioso caso di quasi-omonimia . A scatenare la ridda di voci e battute è stata la nomina a General Manager dei Capital City Go-Go , la squadra di G-League affiliata agli Wizards , di un certo John Wall . Il dubbio è sorto subito: si tratta di “quel” John Wall, ex prima scelta al Draft del 2010, per un decennio uomo simbolo della franchigia e inattivo da oltre un anno?

John Wall, ma non "quel" John Wall

Il mistero si è risolto in fretta, sono bastate poche ricerche sui social per scoprire che il nuovo General Manager dei Go-Go non è l’ex giocatore degli Wizards. Jonathan Hildred Wall Jr, questo il suo nome completo, è infatti un avvocato laureato ad Harvard che ha già lavorato come agente di giocatori per l’agenzia “The Familie”. Wall, l’avvocato, ora succederà a Amber Nichols nel ruolo di dirigente della squadra di G-League, un compito che considerati i tanti talenti giovani a roster per Washington e che potrebbero fare spesso la spola con i Go-Go, si preannuncia di una certa importanza per il futuro a lungo termine della franchigia. Il caso vuole poi che il Wall prossimo GM in G-League si fosse fatto in passato un selfie a bordo campo con "l'altro" Wall.