Danilo Gallinari, ai microfoni di Sky, racconta di come, proprio recentemente, sia stata portata alla sua attenzione una statistica: “Solo 80 giocatori nella storia della NBA – dice – sono stati capaci di avere una carriera che è durata 17 o più anni”. E l’azzurro – che ha concluso lo scorso campionato con la maglia Milwaukee Bucks e oggi è ancora free agent – fa capire che ci terrebbe tanto a essere il n°81, di quella lista “Mi fa onore e mi rende orgoglioso poterci provare”, dice. Dal 2006 – quando è entrato nella lega con la 6^ chiamata assoluta da parte dei New York Knicks – a oggi, Gallinari ha collezionato 16 stagioni NBA (anche se due le ha saltate in toto, per via di due infortuni ai legamenti crociati) ma non fa mistero di volerne almeno ancora un’altra. “È difficile però – ammette – soprattutto in un mondo come quello NBA dove la durata media di una carriera non arriva a 5 anni. C’è un ricambio molto veloce, ogni anno arrivano nuovi giocatori, restare nella lega è complicato. Bisogna essere bravi, chiaramente, e bisogna sapersi comportare, capire qual è il proprio ruolo, che a volte vuol dire anche accettare ruoli che non piacciono. Io sono contento della mia carriera, ma ora spero proprio di organizzarmi in qualche modo per la mia stagione n°17 nella lega”.