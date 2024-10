È tornato a farsi vivo in orbita NBA il lungo senegalese visto prima a Boston e poi a Cleveland, ora a roster con i New Zealand Breakers in tournèe americana durante la preseason. Ama Embiid ("Uno dei miei giocatori preferiti") ma più di tutto ama i suoi Celtics: "Ero a Boston alla gara-5 contro Dallas quando hanno vinto il titolo: ero felicissimo per tutti loro". E non esclude un ritorno in NBA: "Perché no? Oggi sono più forte di tre anni fa"

Ha debuttato nella NBA a Boston. Poi è finito a Cleveland. Quindi è andato in Cina (prima con gli Xinjiang Flying Tigers e poi con i Nanjing Monkey Kings). Ora è in Nuova Zelanda, ma la tourné americana dei Breakers ha riportato Tacko Fall a stretto contatto con la NBA. Una lega, che in un certo senso, non ha mai abbondonato: “Due anni fa ero in NBA e oggi sento di essere un giocatore più forte di allora: mi muovo meglio, ho più esperienza, la mia comprensione del gioco è maggiore e il mio tiro è migliorato – avevo una forte rigidità alle spalle, un’operazione quest’estate ha aiutato”. Pensare a un ritorno nella lega più forte del mondo non è un’utopia: “Vuoi sempre giocare al livello più alto possibile”, dice Fall. Che ha “sfiorato” anche la vetta più alta di tutte, il titolo NBA. È stato con Boston fino al 2021, i Celtics nel 2022 sono arrivati in finale e nel 2024 l’hanno vinto. “E sono stato felicissimo, perché mi sono sentito parte del processo che c’è stato per arrivare fino a lì. Ero a Boston per gara-5 delle ultime Finals, contro Dallas: è stato bello vederli vincere, vederli ripagati di tutti i sacrifici fatti negli anni”.