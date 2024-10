Non che alla NBA facciano mai difetto le rivalità , tra squadre e singoli giocatori , ma all’interno del ricambio generazionale in corso nella lega impone di aggiornare il libro, naturalmente virtuale, di chi non sopporta chi . All’esigenza provvede ora “Starting 5”, la serie di Netflix tra i cui protagonisti ci sono anche Anthony Edwards e Jayson Tatum . E proprio Ant è al centro di un episodio risalente al novembre dello scorso anno , quando i suoi Timberwolves battevano i Celtics in una tiratissima sfida finita al supplementare. Edwards , autore di 38 punti , era stato il trascinatore dei suoi, prendendosi anche il compito di marcare la stella avversaria Tatum nella metà campo amica e non perdendo occasione per alimentare un duello personale che promette bene anche per il futuro a colpi di trash-talking .

Ant senza freni

Quella inflitta da Minnesota per 114-108 era la prima sconfitta della stagione per i futuri campioni NBA, degnamente celebrata dal migliore in campo, dove il “dialogo” con Tatum era stato continuo, e soprattutto una volta tornato negli spogliatoi al termine della gara. “Avete visto Tatum che cercava di accoppiarsi con me sui cambi?” chiede Ant ai compagni, gli ho fatto il c**o due volte e lui continuava a dire: eccomi. E io rispondevo: rieccomi, sono di nuovo qui”. Non contento, Edwards si lanciava poi in una dichiarazione ripresa dalle telecamere di Netflix e che di certo non farà piacere a Tatum e ai suoi non pochi tifosi. “E voi dite che questo è il miglior giocatore della lega?”, chiede la stella dei Timberwolves continuando a parlare dell’avversario appena battuto e autore di una prima parte di regular season di altissimo livello, “siete tutti fuori di testa!”.