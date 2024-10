La terza volta di Jerry West è una prima volta

Il 12 giugno scorso la notizia della morte, a 86 anni, di Jerry West ha lasciato un grande vuoto nel mondo della NBA. Ma la NBA non dimentica, anzi celebra, i suoi campioni di ieri e di oggi, e proprio in questo weekend Jerry West riceverà (postumo) un onore mai tributato a nessuno fino a oggi. L'ex giocatore di West Virginia, autentica leggenda della NBA per oltre 60 anni, entrerà per la terza volta nella Hall of Fame del basket di Springfield. La prima è stata nel 1980, per quanto fatto in campo con la maglia dei Lakers (campione NBA nel 1972, 14 volte All-Star, miglior realizzatore ma anche miglior passatore della lega); la seconda nel 2010, per il suo contributo alla medaglia d'oro olimpica vinta dalla nazionale USA alle Olimpiadi di Roma nel 1960, in quello che viene considerato il primo "Dream Team" della storia (in squadra con lui c'era anche Oscar Robertson); la terza, oggi, per il suo contributo alla pallacanestro, anche da "executive" (dirigente) e consulente, ruolo che ha ricoperto prima ai Lakers (ha portato lui a L.A. Kobe Bryant e Shaquille O'Neal) e poi a Memphis (votato "executive dell'anno" dalla NBA per la seconda volta in carriera), a Golden State e ai Clippers.