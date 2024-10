Doveva essere l’anticipo dello scontro alle finali della Eastern Conference, ma i Sixers si sono presentati a Boston in versione ampiamente rimaneggiata e hanno subito una sonora sconfitta per 139-89. Tra i Celtics Jayson Tatum (16 punti e 10 rimbazli) e Jaylen Brown (18 punti e 8 rimbalzi) sono sembrati già pronti per l’inizio della regular season, mentre per Philadelphia si è salvato solo il rookie Jared McCain (20 punti)

L’aria era quella delle grandi sfide, perché da una parte c’erano i campioni in carica e dall’altra gli sfidanti più accreditati nella Eastern Conference. La gara tra Celtics e Sixers andata in scena nella notte a Boston, però, è durata di fatto solo pochi minuti. Philadelphia si è presentata infatti al TD Garden priva di tutti i suoi titolari, lasciati a riposo per precauzione o per scelta tattica da parte di coach Nick Nurse. I padroni di casa, invece, oltre all’infortunato Kristaps Porzingis, non potevano contare solamente su Al Horford tra i protagonisti che qualche mese fa avevano portato in città il 18° titolo NBA nella storia della franchigia. E dopo un 1° quarto finito 40-18 per i ragazzi di Joe Mazzulla, la partita si è trasformata in un lungo allenamento per entrambe le squadre.